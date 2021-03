Die Hockeyabteilung des TuS startete zunächst eigenständig als Hockey-Club Iserlohn (1. April 1924). Die Initiative ging von dem aus Berlin stammenden Freiherr Hermann von Grabow aus. Grabow hatte in seiner Heimat beim Berliner HC gespielt.

Die „Doktormannschaft", vorwiegend aus Akademikern bestehend, verlor ihr erstes Spiel mit 1:10 gegen den Krefelder HC. Trainiert wurde auf dem Sportplatz der Adalbertshöhe in Westig, wo ab 1927 auch erstmals eine Frauenmannschaft in Aktion trat.

Der Aufschwung des Hockey-Clubs wurde maßgeblich von der Nutzung des eigenen Sportplatzes in der Läger (ab 1930) beeinflusst. Nach dem Einzug der Wehrmacht in Iserlohn ging 1936 der Platz aber verloren, so musste auf einem Platz an der Kantstraße, einem kleinen Platz an der Stenner und im Seilerseestadion trainiert werden.

Nach dem 2. Weltkrieg gelang 1946 ein Neubeginn. Dazu schloss man sich als Abteilung dem TuS Iserlohn an, pünktlich zum 100jährigen Jubiläum des TuS. Somit besteht in diesem Jahr (2021) die Hockeyabteilung genau seit 75 Jahren.

Eine weitere Belebung erfuhr das Hockey nach der Fertigstellung der Carl-Diem-Halle (Ortlohnhalle), denn jetzt konnte auch Hallenhockey angeboten werden.

Als 1984 das 60jährige Bestehen gefeiert wurde, war die Deutsche Nationalmannschaft in Iserlohn und bot den 400 Zuschauern in der Hemberghalle beim 23:7 über den TuS eine Kostprobe ihres Könnens.

Den Damen gelang 1985 erstmals der Aufstieg in die Oberliga, wo sie sich aber nur ein Jahr hielten.

Ein Meilenstein im Iserlohner Hockey war dann 2005 der sehnlichst erhoffte Kunstrasenplatz am Hemberg Nordhang.

In der Saison 2008/2009 erreichte die Feldmannschaft der Herren den Aufstieg in die Hockey-Oberliga. Leider konnte durch den Weggang vieler Spieler die Liga nicht gehalten werden, und das Herrenteam musste sogar abgemeldet werden.

In der Halle hielten sich die Herren von der Saison 2005/2006 bis zur Saison 2014/2015 durchgehend in der 1. Verbandsliga, musste dann aber als Tabellendritter aus Personalmangel zurückziehen. Mit einigen Altherren und Jugendspielern wurde aber schon in der folgenden Saison in der 4. Verbandsliga neu gestartet, und es gelang direkt der Titelgewinn. In der Saison 2017/2018 wurde in der 3. Verbandsliga auf Anhieb die Vizemeisterschaft geholt, und in der folgenden Saison gelang mit 10 Punkten Vorsprung und 83:7 Toren der Aufstieg in die 2. Verbandsliga. Die Saison 2019/2020 wurde dann zusätzlich mit einer 2. Herren gestartet. So gab es im März 2020 sogar einen Doppelaufstieg zu feiern. Den in der 4. Verbandsliga gestarteten 2. Herren gelang der Titelgewinn, und die 1. Herren machten mit 14 Punkten Vorsprung den Durchmarsch in die 1. Verbandsliga.

Auf dem Feld starteten die Herren mit dem Schwung aus der Halle 2019 in der 2. Verbandsliga. Die Herbstmeisterschaft wurde gesichert, dann aber musste die Rückrunde auf Herbst 2020 verschoben werden. Zwar sind die TuS Herren auch nach Abschluss der Rückrunde Tabellenerster, aber es wird im Frühjahr 2021 eine so genannte Poolrunde folgen. Die Zeichen stehen aber klar auf Titel und Aufstieg.

Bei den Damen gelang in der Halle 2004/2005 der Aufstieg in die 1. Verbandsliga. Dort hielt sich das Team bis zur Saison 2006/2007, und musste dann aber abgemeldet werden. 2010/2011 gab es den Neustart aber nach der Vizemeisterschaft in der 1. Verbandsliga 2012/2013 führte der Aderlass erneut zur Abmeldung. Zur Saison 2019/2020 konnte dann aber auch wieder ein Damenteam des TuS an den Start gehen.

Ab der Feldsaison 2009/2010 nahm auch wieder eine Damenmannschaft das Spiel Geschehen auf. Sensationell und denkbar knapp, nach dem besseren Torverhältnis, gelang der direkte Aufstieg in die Oberliga. Es folgte allerdings der direkte Abstieg. Aber schon im Jahr darauf (2011/2012) der erneute Aufstieg in die oberste Liga des WHV. Zum direkten Abstieg kam dann durch den Weggang einiger Spielerinnen und fehlendem Nachwuchs, die Abmeldung des Damen Teams. Wie bei den Herren gab es einen Neustart im Sommer 2019.

Neben dem Spielbetrieb wurde in den letzten Jahren verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Schulen gesetzt. Dabei wurden bei fünf Lehrerfortbildungen ca. 80 Lehrkräfte an den Hockey-Sport herangeführt. 2016 wurde mit der neu gegründeten Gesamtschule Seilersee ein weitreichender Kooperationsvertrag geschlossen. Da viele Aktive im Hockey-Nachwuchs des TuS das Märkische Gymnasium besuchen, wurde 2017 auch mit dem MGI eine Kooperation vereinbart.

In diesem Sommer steht nun die Sanierung des inzwischen 16 Jahre alten Kunstrasens am Hemberg Nordhang an. Zusätzliche Hoffnung gibt der Beschluss des Sportausschusses vom September 2020, ein weiteres Kunstrasen Kleinfeld am Hemberg entstehen zu lassen. Wegen der unklaren Lage der Mülldeponie ist aber sowohl der Zeitpunkt, als auch die Lage des Feldes noch nicht geklärt.