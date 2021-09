Iserlohn. Bei der vierten Runde zur Internationalen Deutschen Supermoto Meisterschaft (IDM) in Oschersleben fuhr Jan Deitenbach vom Team Ravenol Bergos Racing in beiden Rennen auf das Podest. Damit übernahm der Husqvarna-Pilot auch die Tabellenführung.

Am Samstag, 28. August, ging das Qualyfying mit dem Geländeteil über die Bühne. Erstmals verpasste Jan Deitenbach in dieser Saison knapp den Sprung in die erste Startreihe und landete auf Platz fünf. „Ich habe einfach keine perfekte Runde hinbekommen. Vom Speed hätte es Platz zwei sein können, haben wir hinterher bei den Daten ausgelesen. Mein Fehler,“ so Deitenbach etwas enttäuscht.

Supermoto IDM 2021 in Oschersleben. Foto: Dierich

In der Nacht zum Sonntag, 29. August, verwandelte heftiger Regen den präparierten Geländeteil erneut in ein Schlammfeld, unpassierbar mit den Supermoto-Reifen. So ging der erste Lauf nur auf der Kartbahn am Mittag an den Start. Gaststarter Markus Class setzte sich von der Pole an die Spitze, gefolgt vom Sieger des letzten Rennens, Nico Joannidis, und Jan Deitenbach. Das Spitzentrio konnte sich zunächst etwas vom Feld absetzen. Jan Deitenbach kämpfte intensiv um Rang zwei, dadurch konnten die Verfolger wieder heran kommen. Am Ende kamen Platz zwei bis sieben innerhalb einer Sekunde ins Ziel. „Das war eng, aber es hat mit Rang drei zum Podium gereicht,“ freute sich Jan Deitenbach.

Jan Deitenbach ganz oben bei der Supermoto IDM. Foto: Dierich

Noch in der Startaufstellung der zweiten Runde wechselten fast alle Spitzenpiloten komplett auf Slicks. Den Start sicherte sich erneut Markus Class vor Nico Joannidis, Jan Deitenbach schafft es aus der zweiten Reihe wieder auf Platz drei.

Jetzt machte Jan Deitenbach mehr Druck auf Nico Joannidis. Und kurz nach Halbzeit presste er sich auf Platz zwei vorbei. Zwei Runden später stürzt Nico Joannidis, und Jan Deitenbach kann ungefährdet auf Platz zwei das Ziel erreichen.

Jan Deitenbach sichert sich den Titel in der Top-Klasse S1. Foto: Dierich

Da Markus Class als Gaststarter keine Punkte bekommt, übernahm Jan Deitenbach mit seinen beiden Podestplätzen die Meisterschaftsführung. So wird er beim nächsten Rennen genau an seinem Geburtstag mit dem roten Nummernschild an den Start gehen. Diese vorletzte Runde zur Supermoto IDM läuft am Sonntag, 12. September, beim Stadtrennen im saarländischen Sankt Wendel.