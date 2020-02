Wir, das sind die Mädels aus der Fußball Bezirksliga. Für unser Team suchen wir eine Mitspielerin die Lust hat die Bälle der Gegner abzuwehren und sie zur Verzweiflung zu bringen.

Wer es mal ausprobieren möchte, bei uns in Sümmern das Tor zu hüten, ist ab sofort zu jeder Einheit willkommen. Eine Torwartausrüstung kann natürlich vor Ort gestellt werden.

Also traut euch und meldet Euch mittwochs oder freitags ab 18 Uhr bei uns in Sümmern oder schreibt eine Mail an: jugend@sportfreunde-suemmern.de

Wir melden uns dann zurück...

Bis bald, denn Fußball macht Spaß!