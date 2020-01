Hallenhockey, 2. Verbandsliga

RHTC Rheine II : TuS Iserlohn 2:10 (0:6)

Stark ersatzgeschwächt mussten die Hockeyherren des TuS Iserlohn am Sonntag Abend zur Zweitvertretung des RHTC Rheine reisen. Gleich 3 Stammkräfte fielen krankheitsbedingt aus und auch Trainer Alexander Barabo konnte nicht mitreisen, da er mit dem Oberhausener THC in Bonn den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sicherte. Beim 3:4-Auswärtserfolg steuerte er ein Tor bei.

In Rheine wirkten die Iserlohner von Beginn an konzentriert und zeigten eine sehr stabile Defensivarbeit. Keeper Hebbinghaus musste nur selten eingreifen, zeigte hierbei aber seine gewohnte Zuverlässigkeit. Nur einmal sah er sich geschlagen, hier konnte Max Lichtenheld aushelfen und die "Null" zur Pause halten.

In der Offensive konnten die Gäste schon früh durch Malte Mix in Führung gehen (2. Minute). Cem Atay (4.) und Marvin Barabo (7., Strafecke) erhöhten wenig später. Obwohl man den Iserlohnern schon in der ersten Halbzeit die fehlenden Auswechselspieler anmerkte, konnten sie zur Pause durch Nils Klingsporn (16. und 29.) und Andreas Busemeier (28.) auf 0:6 erhöhen.

Nach 5 gespielten Minuten musste der TuS zunächst den ersten Gegentreffer durch einen gut ausgespielten Konter hinnehmen. Erst in der 43. Minute konnten die Iserlohner durch einen Treffer von Ghodrati antworten. Auch als die Gastgeber aus Rheine zunehmend Druck machten hielt die 46er-Defensive stand und konnte den Grundstein für weitere Offensivschläge setzen. Klingsporn (49.) und Mix (52.) erhöhten auf 1:9. Nun schwanden die Kräfte des TuS immer weiter und das Spiel beschränkte sich zunehmend auf die Hälfte der Gäste. Folglich traf Rheine noch zum 2:9, ehe Barabo in Torhüter-Manier zwei Schüsse auf das leere Tor abwehrte. So kam der RHTC Rheine nicht über einen zweiten Treffer hinaus. Cem Atay konnte durch eine Strafecke in der Schlussminute noch das 10. TuS-Tor verbuchen.

Am kommenden Sonntag geht es zum nächsten Auswärtsspiel nach Lünen. Das erste Heimspiel des Jahres findet am 26.01. um 16 Uhr in der Halle der Gesamtschule am Seilersee statt.

TuS: Hebbinghaus - Barabo, Ghodrati - Busemeier, Mix - Atay, Klingsporn, Lichtenheld