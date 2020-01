Itzehoe Eagles – Iserlohn Kangaroos 79:60 (19:11/41:30/57:49).

Mit einer am Ende deutlichen Niederlage kehrten die Iserlohn Kangaroos von ihrem Auftritt beim Tabellenzweiten Itzehoe Eagles in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB zurück. Die Waldstädter führten in dieser Partie nicht einmal, waren aber dennoch lange auf Augenhöhe, hatten in der Schlussphase allerdings nichts mehr zuzusetzen und mussten die Gastgeber ziehen lassen.

Schon nach drei Minuten führten die Hausherren 7:2, weitere drei Minuten später hieß es 15:6. Das Spiel der Gäste litt unter schwachen Trefferquoten – diesmal auch von der Freiwurflinie sowie zu vielen Ballverlusten. Dennoch war bis zum 34:29 (19.) nichts entschieden. Erst ein energischer Schlussspurt in der Minute vor der Pause brachte die Gastgeber deutlicher nach vorne. Für den Einsatz der Mannschaft von Trainer Milos Stankovic sprach, dass sie das Reboundduell in den ersten 20 Minuten gewann.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Iserlohner drei Minuten keinen Korb des Zweiten zu, kamen aber selber beim 41:35 (23.) nur zu einer überschaubaren Ergebniskorrektur. Zwei Dreier der Hausherren sorgten danach wieder für klarere Verhältnisse. Mit einem Dreier kurz vor Viertelende verschaffte Chris Frazier seinem Team beim 57:49 noch einmal Hoffnung.

Von einer Wende durften die Kangaroos bis zum 66:58 (34.) träumen. Beim 59:53 war man sogar noch näher dran. Doch dann häuften sich Fehlwürfe und Fouls, was Itzehoe zum 74:58 nutzte (37.). Für einen Erfolg kam das Team jetzt nicht mehr in Frage.

Kangaroos-Coach Milos Stankovic: „In der Defensive hatten wir einen unkonzentrierten Start, vorne schwache Trefferquoten. Wir haben nicht umgesetzt, was wir vorbereitet haben. 14 Offensivrebounds sprechen dafür, dass wir gut gekämpft haben, doch wenn wir nicht treffen, wird es schwierig. Mit besserer Konzentration wäre hier etwas drin gewesen.“

Kangaroos: Frazier (13 Punkte/3 Dreier), Ziring (8/2), Schwarz (9/1), J. Dahmen (4), Brkic (4), Buss (6), Allen (10), R. Dahmen (3), Marei (1), Schneider (2).

