Iserlohn. (friele) Am Sonntag, 24. Oktober, 15.30 Uhr, trifft sich die Evangelische Allianz Iserlohn/Hemer im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde Iserlohn, Barendorfer Bruch 7. In der Allianz sind Christen aus Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften. Wegen Corona findet an diesem Nachmittag nur ein Vortrag statt und kein Kaffeetrinken, wie es normal üblich ist. Ein besonderer Gast und Referent wird an diesem Nachmittag dabei sein: Uwe Heimowski. Heimowski ist ein deutscher Theologe und Autor sowie ehemaliger Erzieher, Hochschullehrer und Politiker. Seit 2016 ist er Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag und der Bundesregierung im Berlin. Er spricht zum Thema "Christ und Politik". Jeder ist herzlich eingeladen. Es gelten die 3-G-Voraussetzungen.