Es ist wieder soweit. Die 5. Iserlohner Kleiderbörse des Schmückenden Beiwerks Iserlohn e. V. steht vor der Tür!

Wir haben es uns nicht nehmen lassen und wollen wieder die Kleider an die "Frau" bringen!

Am Wochenende vom 08. und 09. Februar 2020 findet die Kleiderbörse in der Gustav-Edelhoff-Halle, Bertha-von-Suttner-Str. 24-26 in Iserlohn statt.

Bereits am Freitag, den 07.02.2020 können die Kleider in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag, den 08.02.2020 in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr, abgegeben werden. Direkt im Anschluss beginnt der Verkauf.

Am Samstag, den 08.02.2020, werden die Kleider von 12 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, den 09.02.2020 von 10 Uhr bis 17 Uhr zum Verkauf angeboten. Die Rückgabe der nichtverkauften Kleider ist in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr möglich.

Angeboten werden können Hochzeits- und Ballkleider, Kommunion- und Konfirmationskleider, Königinnen- und Hofstaatkleider, Cocktailkleider und es wird auch wieder einen Stand mit Karnevalskostümen geben. Die "Hängegebühr" für die Kleidungsstücke beträgt 5 €/Kleid. Weitere Kosten entstehen nicht!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer.