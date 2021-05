Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie zeigt der Iserlohner Bürger-Schützen-Verein, wie man die beliebte Tradition des Ballotsbrunnen-Heilwassers für die Iserlohner Bürger und Gäste aufrechterhalten kann. Schon im letzten Jahr war der Drive-In am Strobler Platz auf der Alexanderhöhe von der IBSV-Marketingabteilung und den Iserlohner Stadtwerken hervorragend organisiert worden. Großer Zuspruch bei den Gästen, die direkt im Auto, Corona-konform, einen Becher Heilwasser vom Königshaus und dem amtierenden Hofstaat in Empfang nehmen konnten.

Wer hätte damals gedacht, dass die Aktion in diesem Jahr im gleichen Rahmen stattfinden muss? Doch die Verantwortliche des IBSV setzen in diesem Jahr noch zwei weitere Highlights on top. Erstmals wird es innerhalb des Drive-In-Geländes ein „Pfingstochsenschießen“ geben. Hierbei muss mit einer Lichtpunktpistole aus dem jeweiligen Fahrzeug heraus ein Ziel anvisiert werden. Auch Fußgänger können von einem festen Punkt aus teilnehmen. Der beste Schütze wird anschließend ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt benachrichtigt und prämiert.

Ein weiterer Höhepunkt des IBSV-Events ist eine für Pfingstmontag geplante Überraschung für die neun Seniorenheime, die seit Jahren vom Verein betreut werden. Hier wird aber noch nichts genaues verraten – es soll ja eine Überraschung sein und noch bis Pfingsten auch bleiben.

Das der Sage nach lebensverlängernde Wasser wird am Pfingstmontag, 24. Mai, von 6 bis 10 Uhr am Strobler Platz unterhalb des IBSV-Schießstands an alle Gäste verteilt. Die Besucher werden gebeten, möglichst eigene Gefäße mitzubringen.