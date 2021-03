Normalerweise gibt die Caritasche in Hemer Iserlohn und Letmathe ihren Kunden nur Lebensmittel aus. Aktuell kommen aber zwei zusätzliche Dinge hinzu.

Seit dieser Woche bekommen alle Berechtigten, die Kinder haben, auf Wunsch mehrere Bücher hinzu. "Das sind ausschließlich neue Bücher, die nicht in den Handel gekommen sind. Es handelt sich dabei ausschließlich um Bücher für Kinder bis zu zwölf Jahren", meint Josef Radine von der Caritas.

Seit 2012 kooperiert die Tafel mit der in Mülheim an der Ruhr ansässigen Kulturstiftung "Selbst.Los!", die sozialen Einrichtungen die Bücher kostenlos zur Verfügung stellen. "So bekommen wir jedes Jahr rund 700 neue Bücher für unsere Kunden. In diesem Jahr sind 400 weitere von anderen Caritaschen hinzu gekommen, so dass wir etwa 1.100 Bücher an den Mann bringen können", freut sich Radine über die außergewöhnlich hohen Spendenzahl in diesem Jahr.

Seit einigen Wochen verteilt die Caritasche zusätzlich auch FFP2-Masken, die der Tafelverband vom nordrhein-westfälischen Ministerium zur Verfügung gestellt bekommen hat. "Wir sind noch in der ersten Runde unserer Ausgabe, in der wir jedem Berechtigten fünf Masken geben. Ich denke, dass wir noch vor Ostern mit der zweiten Runde beginnen werden, bei der jeder, der schon einmal Masken bekommen hat, noch einmal ein bestimmtes Kontingent erhält", meint Josef Radine.

Die Masken sind, wie auch die Bücher, bei den normalen Öffnungszeiten der Caritaschen in Hemer und Iserlohn erhältlich. In Letmathe hat die Tafel aktuell aufgrund von Corona geschlossen. Letmather können diese aber wie gewohnt auch am Standort in Iserlohn bekommen.

Die Bücheraktion läuft noch in der kommenden Wochen am Montag zwischen 15 und 17.30 Uhr in Hemer und am Dienstag zur gleichen Zeit in Iserlohn. Bis dahin dürften dann alle Kinderbücher verteilt worden sein. Bei den Masken läuft die Ausgabe darüber hinaus ganz normal zur Lebensmittelausgabe parallel weiter.