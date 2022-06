Nach dem Rekord des Schützenfestes 2019 mit rund 10.000 Besuchern jeweils Freitags und Samstags auf der Alexanderhöhe, will der Iserlohner Bürger- und Schützenverein (IBSV) in diesem Jahr vom 1. bis 4. Juli wieder ein großes Volksfest veranstalten.

Oberst Wolfgang Barabo freut sich schon, waren die Entbehrungen doch lang genug: "Wir haben bis aufs I-Tüpfelchen alles organisiert. Das Sicherheitskonzept, das Programm - alles steht. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen."

Oberst Wolfgang Barabo ist natürlich auch beim Fest dabei. Archivfoto: Stephan Greitzke

Dass alles teurer wird, geht auch an den Schützen nicht vorbei, dennoch haben sie dafür gesorgt, dass die Eintrittspreise stabil bleiben. Die Preisgestaltung des Festwirtes und der Standbetreiber können die Schützen jedoch nicht beeinflussen.

"Der Schwerpunkt der Organisation wird auf das umzäunte Festgelände gelegt, da man hier rasch die Besucherkontrolle je nach aktueller Lage anpassen und damit sichern kann", erklärt Barabo.

Auf der Alexanderhöhe sollen die Gäste all das wieder vorfinden, was es beim letzten Schützenfest 2019 gab und erfolgreich angenommen wurde.

Das Festzelt wird in gewohnter Größe und Pracht dastehen und die Pagodenzelte werden, wie der gesamte Platz, wieder illuminiert.

Kein großer Umzug

Schützenumzug 2019. Archivfoto: Stephan Greitzke

Nach vielen Vorgesprächen mit internationalen und heimischen Musikkapellen wird eine Musikparade und ein Schützenzug mit ausreichend vielen guten Formationen aus technischen Gründen nicht möglich sein.

Hierzu sei teilweise die generelle Spielbereitschaft aufgrund fehlender Musiker und dadurch auch eingeschränktem Repertoire noch nicht gegeben.

"Das soll aber der Freude über das kommende Schützenfest keinen Abbruch tun. Wir werden auf der Höhe das Unterhaltungsangebot bestmöglich ausweiten, um die Einschränkungen anderorts zu kompensieren", verspricht der Oberst.

Das Programm

2019: Das Königspaar Ralf Löschmann und Angelika Schmerl grüßten ihr "Schützenvolk". Archivfoto: Stephan Greitzke

Am 25. Juni findet um 12 Uhr das Traditionsessen im Festzelt auf der Alexanderhöhe statt. Am 26. Juni folgt der ökumenische Gottesdienst, 12.30 Uhr in der St. Aloysiuskirche.

Das Vogelschießen der Jungschützen schließt sich am 26. Juni um 14.30 Uhr am Schießstand Alexanderhöhe an. Und für die Schützen nicht zu vergessen: Am 29. Juni gehts zum Herrenausflug mit den langersehnten Beförderungen.

Am Freitag den, 1.Juli ab 20.00 Uhr beginnt der erste große Festabend für alle Iserlohner Bürger in den gesamten Anlagen der Alexanderhöhe mit dem Einmarsch des Bataillons. Den ganzen Abend werden zwei Livebands für beste Unterhaltung sorgen. Für die „Jugend gibt es wieder die OpenAir-Disco der Stadtwerke.

Am Samstag ab ca. 12.30 Uhr startet das Königsschießen, nachmittags spielen Musikkapellen auf dem gesamten Gelände. Um 20.00 Uhr findet die Proklamation im großen Festzelt statt, danach beginnt der zweite große Festabend auf dem Festgelände.

Das Sonntagsprogramm startet um 14.00 Uhr mit der Parade vor dem neuen Königspaar. Zahlreiche Kapellen und Kinderunterhaltung sorgen für einen schönen Familiennachmittag. Abends findet wieder der Festabend statt.

Und nach dem großen Iserlohner Schützenfest des IBSV, werden sich die Schützenfreunde am 4. Juli um 10.30 Uhr noch einen gemeinsamen Bürgerfrühschoppen genehmigen, natürlich auf der Festwiese der Alexanderhöhe. Montag Abend erfolgt der Ausklang mit dem großen Feuerwerk um 2300 Uhr auf der Alexanderhöhe.

Die Tickets

Der traditionelle Umzug mit Parade muss in diesem Jahr leider ausfallen. Archivfoto: Stephan Greitzke

Neben dem Online-Ticketverkauf (siehe unter http://ibsv.de ) werden die Tickets übrigens an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Stadtinformation angeboten. Die 4-Tageskarte kostet im Vorverkauf unverändert zu 2019 26 Euro (ermäßigt 24 Euro). Der Vorverkauf endet am 30. Juni

Während des Schützenfestes können 4-Tages-Karten an den jeweiligen Eingängen zum regulären Preis von 31 Euro erworben werden. Die Tageskarte kostet dann 14 Euro pro Person.