Endlich, nach zweijähriger Corona-bedingter Pause war es am vergangenen Wochenende wieder so weit: die „Happy Voices“ aus Hennen brachen zur Chorfreizeit auf und verbrachten ihr Probenwochenende im „Adventure Center“ in Neunkirchen-Seelscheid.

37 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren und acht betreuende Erwachsene erlebten drei tolle Tage mit Musik, Spiel und Aktivitäten in schöner Atmosphäre bei herrlichem Wetter.

Das Motto, das die Kinder selbst entwickelt und mit Inhalt gefüllt hatten war passend zur aktuellen Lage „Frieden“. Die Jugendlichen der „Happy Voices-Teens“ hatten einen Spieleabend vorbereitet und sich verschiedene Bastelaktionen für die Jüngeren überlegt. Natürlich wurde auch viel geprobt:

Neue Lieder rund um das Thema Frieden standen auf dem Programm, so „Kleine weiße Friedenstaube“, „Let there be peace on earth“ oder der Klassiker „Imagine“ von John Lennon.

Rund um das Thema Frieden dreht sich das neue Programm der Happy Voices. Foto: Christine Grans

Für viele Kinder war es die erste Freizeit mit Übernachtung, da seit zweieinhalb Jahren keine Klassenfahrten oder andere Ausflugsreisen mehr stattgefunden haben. Entsprechend groß war die Aufregung und Vorfreude und auch die Frage, ob alle gesund mitfahren konnten, blieb bis zuletzt spannend. Glücklicherweise fielen alle Coronatests vor Abreise negativ aus und auch während der Fahrt blieben alle gesund. Insbesondere die Jüngeren kamen stolz und glücklich zurück nach Hause, diese Herausforderung gemeistert zu haben. Chorleiterin Tomoko Yano-Ebmeyer zog daher ein positives Fazit: „Für die Kinder war es eine spannende und schöne Erfahrung, die lange vermisst wurde und auch für das Gemeinschaftsgefühl war es sehr wichtig, wieder eine intensive gemeinsame Aktion zu erleben.“

„Diese Freizeit hat nicht nur den Kindern, sondern allen Mitarbeitenden sehr viel Spaß und Freude bereitet“, ergänzt Marco Brost vom Orga-Team.

Einige Ergebnisse der Probentage wird der Kinderchor in kommenden Gottesdiensten in der Johanneskirche in Hennen präsentieren. Zu hören sind die Happy Voices am Sonntag, 3. April, 11.15 Uhr, und am Ostersonntag, 17. April, 10 Uhr.

Auch in den Osterferien gibt es wieder eine Ferien-Aktion der Happy Voices für alle interessierten Kinder. Nähere Infos gibt es unter www.happy-voices-hennen.de