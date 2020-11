Mehr als 2.500 Hemendis-Törtchen waren es am Ende, die auf Bestellung im Tortenatelier Schwanbeck und zu verschiedenen Terminen in Iserlohn und Hemer durch die Damen des Lions-Clubs Iserlohn-Hemendis mit ihrem Förderverein der Freunde Lions Iserlohn-Hemendis verkauft wurden. Die Törtchen-Aktion startete Ende Mai und dauerte bis Ende August. Jetzt konnten 7.000 Euro Erlös für die Tafeln in Iserlohn und Hemer überreicht werden.