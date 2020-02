Die fünfte Jahreszeit in Sümmern ist immer ein tolles Event. Geprägt von genialen Programmpunkten der Schützenbruderschaft St. Sebastian e.V.

Hier ist man vor keiner Überraschung sicher. Das amtierende Königshaus Michael Schmidt und Stefanie Kramer samt ihrem Hofstaat, ebenso wie die Kompanien lassen sich jedes Jahr ein tolles Programm für ihre Gäste einfallen. Auch in diesem Jahr wurde ausgelassen gefeiert. Schon bei der Begrüßung durch die Moderatoren Robin Trompetter und Sascha Will war in der Schützenhalle die Spannung groß auf das was kommen würde. Flotte Mädels der Tanztourbine Menden mit ihrem Gardetanz waren ein Hingucker für Alle und die Stimmung genial. Die Eröffnung durch den Hofstaat mit Kostümen aus dem Dschungelbuch und perfekt einstudierte Bühnepräsenz waren der erste große Erfolg des Abends. Die Narren wurden keineswegs enttäuscht.

Gefolgt von „Schlagerstars und Sternchen" der zweiten Kompanie. Die Schützenhalle tobte. Die bekannten Hupfdohlen, Cowgirls machten sich für „Spiel mir das Lied von Tod“ auf der Bühne bereit. Extase bei Männerballett welches flog und tanzte mit dem Raumschiff durch die Zeit. Männer in Frauenkostümen ein Highlight. Es folgte ein Zeitsprung in die 70er Jahre mit Kult Moderator Dieter Thomas Heck und seiner legendären Hitparade, perfekt gecovert. Lieder zum Mitsingen und vor zum Tanzen. Viele Kostüme unterschiedlichster Art ein buntes Bild in der Halle. Der Jugendhofstaat präsentierte Sümmern olé und die 3. Kompanie die Kölschen Jungs. Perfekte Organisation, tolles Programm einmal mehr. Bis in den frühen Morgen wurde gefeiert. Eines kann man mit absoluter Sicherheit sagen, Karneval der Schützen in Sümmern ist ein absoluter Höhepunkt und dort macht feiern einfach nur Spaß.

Die Fotostrecke aus der Sümmeraner Schützenhalle vom Samstag.