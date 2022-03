Nachhaltiger Kirchgarten wird aufgehübscht

Am Samstag, 2. April, ab 10 Uhr soll der nachhaltige Kirchgarten an der Erlöserkirche weiter gestaltet werden. Helfer sind willkommen.

Juliane Murzik koordiniert mit Claudia Becker, der Leitung des frisch im Gemeindehaus eingezogenen Kindergartens, die Einsatzphasen. Geplant ist unter anderem die Anlage einer Kräuterspirale. Außerdem sollen Nutzpflanzen gesetzt werden, damit die Kinder „das Essen wachsen sehen“ und eine Beziehung zu den heimischen Lebensmitteln entwickeln. Im Kirchgarten soll auch eine Linde ihren Platz finden, die von einer Bank umrundet wird. Die Erlöser-Kirche sei im Herzen der Gemeindemitglieder nach wie vor „die Kirche im Dorf“ und das dürfe sich mit der Linde und der umlaufenden Bank im nachhaltigen Kirchgarten wiederfinden, so Bettina Pelters.

Für die Pausen biete sich Rucksackverpflegung an, so könnten alle gemeinsam zusammensitzen, essen und trinken, sich kennenlernen, Tipps austauschen und sich erneut verabreden. „Viele Hände, schnelles Ende. Dann kann der nachhaltige Kirchgarten noch in diesem Frühjahr eingeweiht werden zur Freude aller in der Gemeinde. Auch dazu sind die aktuell aktiven „Mit-Gärtner“ schon jetzt herzlich eingeladen."

Ort: Erlöserkirche, Im Wiesengrund 90, im Kirchgarten neben dem Wermingser Bach.

Ansprechpartnerin: Julia Murzik, Tel. 0176/ 515 88306