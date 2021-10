Iserlohn. Der Seniorentreff der Freien evangelischen Gemeinde Iserlohn lädt alle Interessenten ganz herzlich zu einem Vortrag ein. Er findet statt am Dienstag, 9. November, 15 Uhr, im Gemeindezentrum Barendorfer Bruch 7. Zu Gast ist Rico Quaschny, Dipl.-Archivar und Leiter des Archivs der Stadt Iserlohn. Er referiert zum Thema: "Reichspogromnacht in Iserlohn." Die Novemberpogrome 1938 – bezogen auf die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 auch Reichskristallnacht oder Kristallnacht, Jahrzehnte später Reichspogromnacht genannt – waren vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland und Österreich. Was passierte in dieser Nacht in Iserlohn? Darauf geht der Referent ein. Der Besuch ist kostenfrei. Es gelten die 3-G-Regeln. Um eine Anmeldung wird gebeten unter 02371/7837007.