Coronabedingt ist die Adventszeit in diesem Jahr anders als gewohnt. Auch die Dorfgemeinschaft Stübbeken hat flexibel auf die neue Situation reagiert.

Bis zum 24. Dezember ist ein Spaziergang im Stübbeken bei Dämmerung ab dem späten Nachmittag zu empfehlen. Schließlich gibt es täglich immer wieder neue im Dorf verteilte adventlich gestaltete und beleuchtete Fenster zu bewundern. Da lohnt sich ein Rundgang mit der Familie besonders, um etwas vorweihnachtliche Stimmung aufzubauen. Neben den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sowie dem Kindergarten St. Josef sind auch 43 Haushalte an dieser neuen Aktion beteiligt.

Natürlich möchte der Nikolaus auch in diesem Jahr wieder im Stübbeken vorbeischauen. Allerdings nicht wie sonst in der gut besuchten Dorfhalle mit traditionellen Liedern und Vorführungen, sondern diesmal ganz privat mit einem Besuch bei den Kindern vor der Haustür. Am Nikolaussonntag, 6. Dezember, ist der heilige Mann mit seinen Helfern ab 16 Uhr eifrig unterwegs, um den Kindern im Dorf eine kleine Freude zu bereiten.

Weihnachten ohne Weihnachtsbaumverkauf im Stübbeken? Unvorstellbar –auch nicht während der Corona-Pandemie. Daher findet am Samstag, 12. Dezember, der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf der katholischen Gemeinde St. Josef Stübbeken an der St. Josefkirche von 10 bis 14 Uhr statt. Nordmann- und Edeltannen verschiedenster Größen können dann für einen guten Zweck (Namibia-Projekt sowie Aufgaben der Gemeinde St. Josef) erworben werden. Dazu wird wieder der kostenlose Weihnachtsbaumbringdienst für das Stübbeken und die nähere Letmather Umgebung angeboten.

Allerdings gelten diesmal aus Coronaschutzgründen folgende mit dem Ordnungsamt Iserlohn abgestimmte Vorschriften: Es gibt ein Einbahnstraßensystem für Käufer, es herrscht Maskenpflicht auf dem Verkaufsgelände und Essen oder Getränke können in diesem Jahr nicht angeboten werden. Mitglieder der Dorfgemeinschaft Stübbeken unterstützen diese Aktion vor allem bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.