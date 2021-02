Weil immer mehr Menschen online einkaufen, will Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas hierzulande fast jede siebte Filiale schließen. Der Konzern reagiert mit dem Aus für rund 60 der mehr als 430 Filialen auf die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet. Am vergangenen Montag gab nun Douglas bekannt, dass die Iserlohner Filiale erhalten bleibt. Die Filialen in den Nachbarstädten Schwerte und Menden werden jedoch geschlossen.