Torten und Gebäck sind ihr Leben – deshalb hat sich Luisa Rosemann vor viereinhalb Jahren dazu entschieden, eine Ausbildung im Tortenatelier Schwanbeck in Iserlohn zu beginnen. Jetzt will die gebürtige Herscheiderin Miss Handwerk 2020 werden.

"Nur aus Spaß dabei"

„Ich bin einfach für jeden Spaß zu haben“, begründet die 23-Jährige die Teilnahme an den Wettbewerb, auf den sie ihre Chefin gebracht hat. „Ich habe dafür im letzten Jahr eine Bewerbung geschrieben. Dazu einen Steckbrief und ein Video angefertigt. Danach habe ich Bescheid bekommen, dass ich eine von über 100 Kandidaten und Kandidatinnen bin“, dachte sich Luisa zu Beginn noch nicht viel dabei.

Foto auf Jahreskalender

Im Sommer bekam sie dann die Nachricht, dass sie unter den letzten 16 Frauen bei dem Wettbewerb ist, mit denen ein professionelles Fotoshooting gemacht wurde. Mitte September wurde dann ein Jahreskalender angefertigt mit zwölf Männern und zwölf Frauen – Luisa Rosemann war auch hier mit dabei.

Online abstimmen auf Germanys Power People

In das Finale kamen allerdings nur die Hälfte davon, doch auch hierbei schaffte die Konditorgesellin den Sprung unter die letzten Sechs. Seit November kann nun auf der Internetplattform „Germanys Power People“ online für Luisa abgestimmt werden und in dieser Zeit haben dies auch schon viele gemacht. „Ich liege momentan auf Platz zwei, aber das kann sich natürlich bis Anfang März noch ändern.“

Entscheidung am 11. März

Das Publikumsvoting fließt ohnehin nur zum Teil in die Finalbewertung ein, denn auf der Internationalen Handwerksmesse in München am 11. März wird auch eine Jury noch ein Urteil fällen. Dabei stehen in erster Linie die Person, das äußere Erscheinungsbild, der sympathische Auftritt und der Charakter der Teilnehmer im Mittelpunkt. „Es geht dabei weniger um die Fähigkeiten im Beruf, weil die so unterschiedlich sind, dass sie einfach nicht miteinander vergleichbar wären“, weiß Luisa, die sich im Finale mit einer Schreinerin, einer Maurerin, einer Lichtreklameherstellerin, einer Sonnenschutzmechatronikerin und einer Maurerin duelliert.

Beginn der Meisterausbildung

Im Falle eines Sieges winkt der Konditorgesellin, die in diesem Jahr die Meisterausbildung beginnt, nicht nur der Titel der Miss Handwerk 2020, sondern zusätzlich auch eine Städtereise und Auftritte bei zahlreichen Veranstaltungen, wo sie dann das Handwerk (re)präsentieren darf.

Abstimmen kann man für Luisa Rosemann noch bis Anfang März unter www.germanyspowerpeople.de.