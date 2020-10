Heute war ich noch einmal bei Karstadt auf dem Schillerplatz. Es ist, obwohl ich mich nicht als Shoppingqueen bezeichnen würde, ein wenig beklemmend. Mit Karstadt groß geworden, zur damaligen Zeit ein Highlight für uns Teenager. Rolltreppe hoch und runter, ein wenig geflirtet. Wir damals, meine Freundin und ich, hatten uns oft schick gemacht für die Stadt. Mit der Linie 22 von Sümmern aus sind wir direkt unter der Karstadt Brücke ausgestiegen. Taschengeld dabei und dann kreuz und quer durch alle Abteilungen von Karstadt. Noch auf einen Imbiss, damals zuerst im unteren Stockwerk. Ganz modern mit Kinderspielecke und Betreuung.

Später gab es im oberen Stockwerk das neue Restaurant mit Panoramablick über den Schillerplatz. Dort haben wir oft noch einen Kakao getrunken bevor wir die Rückreise antraten.

In dem hinteren Außengebiet des Gebäudes, in der Nähe des Brückencafes Spetsmann, trafen wir uns mit unseren Schulkameraden in Freistunden.

Viel Zeit ist vergangen und in fünf Tagen gehen die Türen für immer zu. Auch wenn das Gebäude in die Jahre gekommen ist, so wie Viele von uns, hängen eine Menge schöne Erinnerungen daran. Es bleibt zu wünschen, dass alle Mitarbeiter eine neue Arbeitsstelle bekommen sowie zu hoffen ist, dass das neue dort entstehende Projekt auf lange Sicht Bestand haben wird. Die Marktpassage hat der einstigen Euphorie nicht standgehalten. Karstadt ist bald Geschichte, aber auch ein Teil von meiner.