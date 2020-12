Seine Ehefrau und den Sohn soll in Isselburg ein Mann (51) getötet haben Anschließend beging der 51-Jährige Selbstmord, Sein Motiv ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Borken und der Polizei Münster geben zu der Familientragödie, die am Donnerstag geschah, hier eine gemeinsame Erklärung ab.

Am Donnerstagmorgen (17.12.2020) erhielt die Polizei Borken um 8.55 Uhr Hinweise auf ein Tötungsdelikt im familiären Umfeld in Isselburg. Die sofort eingesetzten Beamten suchten daraufhin die Wohnanschrift der Familie auf und fanden drei leblose Personen.

Zur Klärung der Tat ist beim Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze im Einsatz.

Jüngere Tochter (14) körperlich unverletzt

"Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 51-jährige Mann seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder töten", erklärt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Von der Tat soll er einer Bekannten erzählt haben, die sich daraufhin bei der Polizei meldete. In der Wohnung der Familie fanden die Rettungskräfte den Leichnam der 46-jährigen Ehefrau und der 17-jährigen gemeinsamen Tochter. Die zweite 14-jährige Tochter wurde körperlich unverletzt im Haus angetroffen. Sie wird betreut und ärztlich versorgt."

Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der 51-Jährige zunächst seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter tötete und sich anschließend selbst das Leben nahm.

Die Ermittlungen hierzu und zu einem möglichen Motiv dauern an.