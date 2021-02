Isselburg. Einige Konsequenzen eingehandelt hat sich am Montag eine Frau in Isselburg mit ihrem Verhalten. Möglicherweise waren Drogen und Alkohol im Spiel.

Der Fall: Die Polizei war gegen 16.35 Uhr verständigt worden: Die 34-Jährige hatte an der Werther Straße einen Linienbus verlassen müssen, da sie nach Angaben von Zeugen darin randaliert hatte. An der Bushaltestelle habe sie dort wartende Passagiere rassistisch beleidigt.

Strafanzeigen

Da die Beschuldigte eigenen Angaben zufolge unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und Alkohol stand und zudem Verletzungen aufwies, behandelten Rettungssanitäter sie vor Ort. Dabei zeigte sie sich jedoch renitent, ebenso gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten - sie beleidigte diese und spuckte und schlug in ihre Richtung.

Das setzte sich auf dem Transport ins Krankenhaus fort. Dort entnahm ein Arzt der Reeserin eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung sowie einen Drogenkonsum nachzuweisen - auch dabei sperrte sich die Frau. Die Beamten fertigten Strafanzeigen.