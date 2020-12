Zum Glück ohne Verletzte oder einen größeren Sachschaden geblieben ist es bei einem Brand in einer Küche an der Unterstraße in Isselburg.

Dazu war es am Dienstag gegen 16 Uhr gekommen: Im Backofen hatte sich ein darin liegender Putzlappen entzündet.

Kräfte der Feuerwehr Isselburg löschten den Brand. Ein Bewohner hatte den Lappen übersehen, als er den Backofen vorheizen wollte.