In den letzten Jahren wurde beim Adventsabend auf dem Isselburger Markt gemeinsam der riesige Weihnachtsbaum geschmückt. Die Kinder aus den Isselburger Grundschulen und Kindergärten konnten mit einem Steiger nach oben fahren und ihren selbst gebastelten Schmuck aufhängen. Als Belohnung erhielten die Kinder eine gut gefüllte Tüte mit Süßigkeiten und Obst.

Doch unter Corona muss leider vieles anders laufen. Auch wenn das gemeinsame Schmücken nicht möglich war, haben die acht Schulklassen der Isselschule gemeinsam Adventsschmuck gebastelt. Jede Klasse konnte selber festlegen was entstehen sollte, einzige Bedingung: der Baumschmuck sollte wasserfest sein.

Das Isselteam und der Heimatkreis Isselburg haben das Projekt unterstützt. Als Dank für den Einsatz haben beide je 200 Euro als Spende an den Förderverein der Isselschule überwiesen. „Wenn sich so viele Kinder die Mühe machen, fördern wir das gerne, insbesondere wenn sonst nicht soviel läuft “, erläuterte Klemens Hakvoort als Geschäftsführer des Heimatkreises.

400 Euro für den Förderverein

Als Vorsitzende des Fördervereins der Isselschule freute sich Daniela Brambrink über die unverhoffte Spende. Eine konkrete Verwendung der 400 Euro steht noch nicht fest. „Es gibt immer irgendwelche Dinge die beschafft oder finanziert werden müssen, das Geld kommt immer nur den Kindern zugute“, so Brambrink.

Andre Röhl vom Isselteam ist sich sicher, dass der Schmuck der 180 Kinder wesentlich schöner aussieht, als wenn man ihn für 400 Euro gekauft hätte. Der Isselburger Bauhof, der auch die Tanne aus dem Münsterdeich aufgestellt hat, war für die Dekoration des oberen Bereichs des Baumes verantwortlich. Der mittlere Teil der Tanne wurde in Verbindung mit der Adventsbeleuchtung der Straßen angebracht. Der untere Teil ist noch leer. „Wir haben bewusst den unteren Bereich freigelassen, damit die Kinder aus den Kindergärten noch Platz für ihren selbstgebastelten Schmuck haben“, erklärte Röhl, „wir würden uns freuen, wenn der Baum noch viel voller wird.“



Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg / Dirk Kleinwegen