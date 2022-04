Die Osternacht ist der wichtigste Gottesdienst im Kirchenjahr: Jesus geht durch den Tod zum Leben. In der zentralen Osternachtfeier für die Gesamtpfarrei St. Franziskus am Samstag, 16. April um 21:00 Uhr im „Anholter Dom“ verbreiten der Gesang des Kirchenchores St. Pankratius und festliche Orgelmusik fröhlichen Osterjubel.

Zu hören sind „Im Dunkel unsrer Nacht“ aus Taize, „Preiset Gott, singt seinem Namen“ von William J. Kirkpatrick, „Unser Heiland ist erstanden“ von Henry Carey, „Dies ist ein großer Tag“ von Manfred Bühler sowie die Gloria-Vertonung „Dir Gott, in den höchsten Höhen“ in der Bearbeitung von Sven Joosten. Die abwechslungsreiche Vokal- und Instrumentalmusik zieht einen Kreis vom Barock bis zur Gegenwart.

Bewusst hält sich der Chor bei der Anzahl der Beiträge zurück. Denn gerade in den Ostergottesdiensten darf der Gemeindegesang nicht zu kurz kommen. So besteht für alle Mitfeiernden reiche Gelegenheit in den Gesang aktiv mit einzustimmen. Die musikalische Leitung liegt bei Sven Joosten, der auch die klangprächtige Seifert-Orgel spielen wird.