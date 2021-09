Der Bürgermeister der Stadt Isselburg, Michael Carbanje, die Geschäftsführung des Schulträgers "Freie Gesamtschule Weitblick" gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Rita Nehling und Tobias van Wahsen, sowie die Vorstände des Fördervereins Schule für Isselburg e.V., Prof. Dr. Andreas Pasckert und Dietmar Spreu, besiegeln mit dem Mietvertrag zu den neueren Gebäuden am Schulzentrum Isselburg und dem Kooperationsvertrag zum Betrieb der Freien Gesamtschule Weitblick den schulischen Aufbruch einer weiterführenden Schule in Isselburg.

Der Förderverein und der Schulträger wollen im Schulzentrum am Stromberggelände eine zunächst einzügige Gesamtschule mit den Sekundarstufen I und II in freier Trägerschaft errichten und dauerhaft betreiben. Ziel ist es, in jedem Schuljahr entsprechend der verfügbaren Plätze alle aus dem Stadtgebiet Isselburg angemeldeten Kinder aufzunehmen, sofern pädagogische und schulorganisatorische Gründe nicht dagegensprechen.

Beginnen soll der Unterricht im Schuljahr 2022/2023 ab August 2022 mit dem 5. Jahrgang. Mit der am Freitag, 24. September 2021, im Mensagebäude des Schulzentrums getroffenen Vereinbarung wird eine wesentliche Grundlage zum Aufbau der Freien Gesamtschule wie zum Genehmigungsverfahren der Bezirksregierung Münster geschaffen.

Die Stadt Isselburg, der Schulträger und der Förderverein verpflichten sich darin zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Mit den aktuell unterzeichneten Verträgen wird ein neues weiterführendes Schulangebot auf dem Gebiet der Stadt Isselburg ermöglicht. Die Gestaltungshoheit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben liegt dabei beim Schulträger der "Freien Gesamtschule Weitblick."

Zudem schließen die Stadt und der Schulträger einen Mietvertrag über die notwendigen Räumlichkeiten in den neueren Gebäuden ab: das Gebäude der ehemaligen Realschule Isselburg, der naturwissenschaftliche Trakt, das Mensagebäude.

Im späteren Verlauf wird zwischen den Vertragspartnern zusätzlich ein Nutzungsvertrag für die Sporthalle am Isselburger Schulzentrum geschlossen. Durch den Betrieb der Gesamtschule soll es zu keiner Beeinträchtigung der Isselburger Vereine kommen.

Die Geschäftsführung des Schulträgers Freie Gesamtschule Weitblick gemeinnützige UG

haftungsbeschränkt), Rita Nehling und Tobias van Wahsen, begrüßen die Verträge mit den Worten: „In den letzten Monaten wurden wir vermehrt von Isselburger Familien angefragt, die für ihre Kinder ab dem kommenden Schuljahr eine Schulform suchen. Nun können wir die nächsten Schritte gehen, Antworten geben und dann hoffentlich zum Schuljahr 2022 eine gemeinsame Einschulungsfeier begehen.“

Die nächsten Schritte zum Voranbringen des Projekts sind:

1. Suche und Einstellung nach einer qualifizierten Schulleitung und nach Lehrpersonal

2. Beantragung des Genehmigungsverfahrens bei der Bezirksregierung Münster

3. Konkreter Schulaufbau

Geplant ist nach den nächsten formalen Schritten Eltern und ihre Kinder zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. Dies wird nach aktueller Planung im Advent erfolgen. Bürgermeister Carbanje sieht in den nun unterzeichneten Verträgen einen wichtigen Schritt in eine gute Bildungslandschaft der Stadt Isselburg.

Kontakt: Freie Gesamtschule Weitblick gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Rita Nehling und Tobias van Wahsen, 46419 Isselburg, Mail: info@gesamtschule-weitblick.de.