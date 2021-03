Isselburg. Um 11 Uhr werden am Donnerstag, 11. März, im Kreis Borken - darunter auch in Isselburg - wieder die Sirenen heulen und die Warn-App NINA Push-Nachrichten an zehntausende Smartphones senden.

Grund dafür ist der landesweite Warntag: Nach dem Warnerlass des Landes NRW findet dieser jährlich sowohl am zweiten Donnerstag im März als auch am zweiten Donnerstag im September – dann sogar bundesweit – statt. Auf diese Weise soll das Thema "Warnung" wieder mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Der Sirenentest beginnt planmäßig um 11 Uhr mit dem Signal "Entwarnung", einem einminütigen Dauerton. Gegen 11.05 Uhr folgt das Signal "Warnung", ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton. Dadurch werden die Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall aufgefordert, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten. Der Probealarm wird gegen 11.10 Uhr mit einer erneuten "Entwarnung" beendet

Hinweis zur Warn-App NINA

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, versendet standortbezogen Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen, wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung und Großbrand. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert. Die App gibt es für die Betriebssysteme Android und iOS.