Kreis Borken/Isselburg. Nach Unterschreiten des Inzidenzwertes von 35 im Kreis Borken erklärt Landrat Dr. Kai Zwicker: „Die bisherigen umfangreichen Lockerungen werden nun ab Mittwoch, 2. Juni, 0 Uhr, noch erweitert!“

Zu den bereits weitreichenden Lockerungen, die seit dem Unterschreiten des Schwellenwertes von 50 im Kreis Borken (28. Mai) gelten (s. dazu http://www.presse-service.de/data.aspx/static/1072281.html), treten ab Mittwoch, 2. Juni, unter anderem folgende über die Erleichterungen der Stufe 2 hinausgehende Regelungen der Inzidenzstufe 1 (regionale Inzidenz unter 35) in Kraft:

Allgemeine Kontaktbeschränkung:

unbegrenzte Personen aus 5 Haushalten*

100 Personen aus unbegrenzten Haushalten* mit Test**

Außerschulische Bildung:

Ohne Maske am festen Sitzplatz

Wenn Inzidenz NRW-weit ebenfalls ≤ 35: auch innen ohne Test

Kinder- und Jugendarbeit:

Gruppenangebote innen 30, außen 50 junge Menschen ohne Test

Kultur:

Veranstaltungen außen und innen, Theater, Oper, Kinos mit bis zu 1.000 Personen mit Test**, ohne Test außen bei bis zu 200 Personen, beides mit Sitzplan in Schachbrettmuster

nicht-berufsmäßiger Probenbetrieb innen mit bis zu 50 Personen in Abhängigkeit von der Raumgröße, mit Test**, mit Gesang/Blasinstrumenten

ab 01.09.2021: Musikfestivals mit bis zu 1.000 Zuschauern* mit Test** und genehmigtem Konzept

Sport:

Außen und innen Kontaktsport bis zu 100 Personen* mit Kontaktverfolgung und Test**; wenn Inzidenz NRW-weit ebenfalls ≤ 35: ohne Test

Außen über 1.000 Zuschauer*, innen bis zu 1.000 Zuschauer mit Test**, jeweils max. 33 % der Kapazität und mit Sitzplan in Schachbrettmuster

ab 01.09.2021: Sportfeste ohne Personenbegrenzung mit genehmigtem Konzept mit Test**

Freizeit:

Freibäder ohne Test

Bordelle usw. mit Test**

Clubs und Diskotheken im Außenbereich mit bis zu 100 Personen* Rückverfolgbarkeit und Test**

ab 01.09.2021: wenn Inzidenz NRW-weit ebenfalls ≤ 35 Clubs und Diskotheken auch im Innenbereich ohne Personenbegrenzung mit Test** und genehmigtem Konzept

Einzelhandel:

Wegfall Sonderregel für über 800 qm – 1 Kunde pro 10 Quadratmeter

Messen/Märkte:

Ab 01.09.2021: auch Jahr- und Spezialmärkte mit Kirmeselementen ohne Test

Tagungen/Kongresse:

Außen bis zu 500 Personen* ohne Test; mit Test**: innen und außen bis zu 1.000 Personen*

Priv. Veranstaltungen (ohne Partys):

außen bis zu 250 Gäste* ohne Test, innen bis zu 100 Gäste* mit Test**

Partys:

außen bis zu 100, innen bis zu 50 Gäste* jeweils mit Test**

Große Festveranstaltungen:

ab 01.09.2021: Volksfeste, Schützenfeste, Stadtfeste usw. mit bis zu 1.000 Besucher* mit genehmigtem Konzept und Test**; wenn Inzidenz NRW-weit ebenfalls ≤ 35: ohne Besucherbegrenzung

Gastronomie:

wenn Inzidenz NRW-weit ebenfalls ≤ 35: auch Innengastronomie ohne Test

Beherbergung/Tourismus:

Busreisen ohne Kapazitätsbegrenzung, wenn alle Teilnehmer aus Regionen der Inzidenzstufe 1 kommen

* Geimpfte/Genesene sind von der Begrenzung der Personenzahl oder Haushaltszahl nicht umfasst.

** Bürger-, Arbeitgeber- oder Schultestung, Geimpfte/Genesene stehen Getesteten gleich. Test ist 48 Std. gültig.

Corona-Lage



Im Kreis Borken sind derzeit (01.06.2021, 0 Uhr) 240 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 13.250 Personen sind inzwischen gesundet.





Isselburg

(Infizierte/Verstorbene/Gesunderte/Infizierte gesamt)

9 (9)

27 (427)

2 (12)

48 (448)

(Zahl des Vortags in Klammern)

In diesem Zusammenhang ein Hinweis zu nachträglichen Veränderungen bei der Zahl der Gesundeten: Mit dem Inkrafttreten der Quarantäneverordnung NRW wurde der Arbeitsprozess im Gesundheitsamt dahingehend angepasst, dass auslaufende Quarantänefälle von der Datenerfassung zunächst automatisiert der Zahl der Gesundeten zugeordnet werden. In Einzelfällen muss dies dann allerdings wieder "rückgängig" gemacht werden, wenn betroffene Personen weiterhin Symptome aufweisen bzw. eine erneute Positivtestung erfolgt ist.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Borken leider 257 Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 13.747.

7-Tage-Inzidenz: 27,7

Rat und Hilfe

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken zum Coronavirus für medizinische Fragen, zur Impfung und Testung ist unter der Rufnummer 02861/681-1616 montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr und samstags von 14 bis 17 Uhr zu erreichen.

Die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Tel. 116117 ist rund um die Uhr besetzt.