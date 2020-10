Kalkar. Um eine Kollision zu vermeiden, musste am frühen Mittwochmorgen, eine Autofahrerin aus Goch einem überholenden Pkw ausweichen und ist deswegen auf dem Grünstreifen mit einem Leitpfosten kollidiert. Die 22-jährige war mit ihrem silbernen Audi mit Klever Kennzeichen gegen 7.20 Uhr auf der Römerstraße aus Richtung Kehrum in Richtung Kaserne unterwegs, als ihr zwischen der Hoch- und Bergstraße in der dortigen Senke auf ihrer Fahrbahn ein schwarzer SUV entgegenkam, der gerade in Begriff war, einen weißen Hyundai i10 zu überholen. Während die Frau zunächst geschockt stehen blieb, fuhren die anderen beiden Pkw weiter. Die Polizei Kleve ist jetzt, telefonisch utner 02821-5040, insbesondere auf der Suche nach dem Fahrer des weißen Hyundai, um weitere Hinweise zum Fluchtfahrzeug zu erlangen.