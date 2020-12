Bereits am Freitag, dem 27. November kam es gegen 11.50 Uhr auf der Marienbaumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.Eine 38-jährige Frau aus Kalkar fuhr mit ihrem VW auf der Marienbaumer Straße in Fahrtrichtung Appeldorn. Als ihr in Höhe des Waldes ein blauer Transporter zügig entgegenkam, lenkte sie ihren VW nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand, um dem Transporter auszuweichen.



Als der blaue Transporter den VW der 38-Jährigen passierte, streifte der Transporter den Außenspiegel des VW und beschädigte diesen.Obwohl die 38-Jährige ausstieg, um auf sich aufmerksam zu machen, fuhr der Fahrer des Transporters weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge, dem die Fahrweise des Transporters ebenfalls aufgefallen war, hielt kurz an, um sich um die VW-Fahrerin zu kümmern. Er verließ jedoch die Unfallstelle, ohne der Dame eine Erreichbarkeit zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem blauen Transporter machen können.

Zeugen, insbesondere der Verkehrsteilnehmer, der die 38-Jährige nach dem Unfall ansprach, werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821/5040 zu melden.