Kalkar-Grieth. Am Samstagnachmittag , 25. Juli, kam es zu einer versuchten Brandstiftung an einem PKW.Zeugen riefen gegen 15.40 Uhr die Feuerwehr, da auf der Straße "Schütteschott" ein am Straßenrand geparkter Mitsubishi qualmte. Die Feuerwehr stellte einen brennenden Grillanzünder auf dem Hinterreifen des Fahrzeuges fest und konnte diesen entfernen, bevor das Feuer einen Schaden am Mitsubishi verursachen konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821-5040 entgegen. (cp)