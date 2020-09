Kalkar. In der Nacht zu Donnerstag (17.09.2020) verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Lebensmittelbetriebes an der Reeser Straße.

Gegen 3.20 Uhr hatten Mitarbeiter des Betriebs ein aufgeschnittenes Zaunstück bemerkt und Nachschau gehalten. Hierdurch schlugen sie offensichtlich die Täter in die Flucht. Zuvor hatten die Diebe vier Kabeltrommeln vom Gelände geschafft, das Kabel abgerollt und zerteilt.

Einen Teil der Kabel hatten sie bereits in das Fahrzeug geladen, mit dem sie schließlich in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821-5040 entgegen.