Ein massives Schadensbild hat ein 25-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag, 24. Oktober, in Wissel auf der Dorfstraße hinterlassen und ist dabei wie durch ein Wunder unverletzt geblieben.

Der junge Mann aus Goch hatte aus Richtung Grieth kommend an der Ortseinfahrt gegen 2.35 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, mehrere Zäune durchschlagen und war in der Zufahrt eines Hauses an einer Beetmauer zu Stehen gekommen. Dem sichtlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.