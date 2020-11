Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr betrat ein bislang noch unbekannter männlicher Täter den Kassenraum der BFT Tankstelle auf der Xantener Straße in Kehrum und forderte in akzentfreiem Deutsch unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes.

Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Marienbaum. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden. Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, hat dunkle Haare, Bartansatz - bekleidet mit einer dunkelblauen Sweatshirt-Jacke (auf dieser befinden sich linksseitig in Brusthöhe u.a. die weißen Ziffern 0 und 1), Bluejeans, einer grün-grauen Basecap, hellgrauen Schuhen und einer weißen Mund-Nasen-Bedeckung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen werden telefonisch unter 02821/5040 von der Polizei Kleve entgegengenommen.