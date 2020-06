Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten am Dienstag (9. Juni 2020) einen schwarzen BMW der 3er-Serie auf der Rheinstraße in Kalkar. Das Fahrzeug war auffallend tiefer gelegt. Als die Polizeibeamten näher hinschauten, bemerkten sie, dass alle vier Reifen teils blank gefahren waren und bereits Drahtteile aus der Karkasse ragten. Darüber hinaus passte das Fahrwerk nicht zum Fahrzeug. Um es dennoch passend zu machen, hatte der 21-Jährige Besitzer des Wagens offenbar selbst Löcher zur Aufnahme der Stoßdämpfer in die Federbeindomlager gebohrt. Die Spoilerstoßstange war außerdem nicht am Rahmen befestigt, sondern nur festgedrückt. Da noch weitere gravierende Mängel zu vermuten waren, wurde das Fahrzeug eingeschleppt. Ein Sachverständiger soll es jetzt näher unter die Lupe nehmen. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige gefertigt. (cs)