Die Bläsergruppe des Hegering Kalkar feiert am Sonntag, dem 10.10.2021 um 12.00 Uhr auf dem Marktplatz in Kalkar ihr 55-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig findet das Kreisbläsertreffen mit einer Vielzahl von weiteren Bläsergruppen aus dem Kreisgebiet vor dem Rathaus statt.

„Wir wollen unser Jubiläum und das Kreisbläsertreffen zum Erlebnis für die ganze Familie werden lassen“, so Wolfgang Kaltenborn, der Bläserobmann des Hegering Kalkar. Aus diesem Grund hat sich die Bläsergruppe Kalkar ein besonderes Rahmenprogramm einfallen lassen. Neben dem Lernort Natur für die jungen Naturentdecker, können sich auch die ganz kleinen Besucher als Tiere des Waldes schminken lassen. Der Falkner mit seinen spannenden Greifvögeln ist ebenso mit dabei, wie ein Potpourri von Jagdhunden. Selbstverständlich darf der beliebte Stand mit Jägertrödel nicht fehlen. (tb)