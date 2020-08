Kalkar. Am kommenden Sonntag, 16. August, gibt es auf Burg Boetzelaer neben den Rundgängen und der Kuchentafel im Rittergewölbe oder auf der Sonnenterrasse ein besonderes Angebot: Informationen und Verkostung von selbstgebrautem Bier. Dieses Bier wird immer beliebter, auch kann der Niederrhein auf eine jahrhundertelange Brautradition zurückblicken. Der Hobbybrauer Kurt Michelis braut seit einigen Jahren ein Kräuterbier nach mittelalterlicher Brauweise. Regionale Bierspezialitäten aus seinem Brauhaus hat Braumeister Winfried Jäger zum Probieren dabei. Beide Brauer stehen für alle Fragen rund ums Bierbrauen ab 15 Uhr auf Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn bereit. Der Besuch, Rundgänge und die Teilnahme am kleinen Bierseminar sind kostenfrei.