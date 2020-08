Ein lauer Sommerabend, Bänke in einem Obstgarten unter Apfelbäumen, mit Freunden ein Glas Wein trinken und dabei gute Live-Musik hören – das alles klingt wie Urlaub. Aber die Kalkarer mussten am Freitag, dem 14. August nicht weit fahren, um diese Stimmung zu geniessen. Zum Auftakt des Kulturwochenendes im Dominikaner-Bongert an der Grabenstrasse, bestens organisiert vom Verein der Freunde Kalkars e.V. und der Stadt Kalkar, waren die „Three Red Shoes“ zu Gast. Jeroen Blok (Gesang), Roman Pankrath (Gitarre) und Walter Roeloffs (Cajón) begeisterten das Publikum mit mal sanften und mal rockigen Tönen. Beim „Englisman in New York (Sting) sang das Publikum ebenso mit wie bei „Purple Rain“ von Prince und vielen fiel es schwer, auf den Bänken sitzen zu bleiben. Viele Zuschauer kamen spontan, angelockt von der Musik. Ein älteres Ehepaar hatte beispielsweise die Songs auf dem Balkon ihrer Wohnung im nahegelegenen Seniorenzentrum gehört und hatte sich auf den Weg gemacht, um in dem Garten die einzigartige Stimmung zu geniessen. Aus Rücksicht auf die Anwohner musste um 23 Uhr Schluss sein, obwohl sicher alle gerne noch länger dort geblieben wären.