Harmonisch, feierlich und stimmungsvoll erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Haus Horst in Kalkar auch in diesem Jahr den Heiligabend.

In den frühen Nachmittagsstunden gestaltete und feierte Frau van Aaken vom Sozialen Dienst in den Wohnbereichen in Begleitung von Frau Küffner (Leiterin des Sozialen Dienstes) einen Wortgottesdienst. Ergänzt wurde dieser Wortgottesdienst in den weihnachtlich dekorierten Wohnbereichen durch feierliche Musik.

Anschließend erfreuten sich alle an heißen Getränken und vielfältigem Weihnachtsgebäck vom Feinsten.

Gegen 16.00 Uhr ein festlicher Ohrenschmaus: Der Trompeter Michael Görtzen präsentierte zur Freude alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit seinem Instrument exzellent eine Vielzahl weihnachtlicher Lieder im Innenhof vor dem historischen Teil des Rittersitzes, sehr gut hörbar auch in den Innenbereichen der Pflegeeinrichtung sowie in den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner.

Abschließend überreichten die verantwortlichen Kräfte des Hauses die Weihnachtspräsente an die Bewohnerinnen und Bewohner, die sich hierüber sehr freuten.

Ein großer Dank gilt der Einrichtungsleiterin Frau Nicole Klösters-Kolk, dem Sozialen Dienst des Hauses und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, die diesen wunderschönen und harmonischen Heiligabend ermöglichten.

Ich zeige meine Impressionen von heute - Heiligabend 2020 - .... auch einige aktuelle Fotos aus dem Park ....