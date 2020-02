Wer Spaß am Karneval hat, ist in Grieth am Rhein bestens aufgehoben. Die Griether Karnevalsgesellschaft (GKG) versteht es jedenfalls, das feierlustige Publikum in der Bürgerhalle prächtig zu unterhalten. Das bunt gemischten Programm mit Tanz und Sprechbeiträgen trägt ja schließlich das Qualitätssiegel "Made in Grieth". Immer wieder schön anzusehen die Gardetänze der Rheingirls, Griether Showgirls oder den Rhinförnjes. Neben den "Sisters" tritt auch ein Männerballett in der Kategorie "Showtänze" auf.

Wenn es um die Büttenreden geht, können die Griether immer wieder auf den eigenen Fundus zurückgreifen. Da sorgen nicht nur alte Haudegen wie Rhijnkieker Theodor Reumer oder Robert Kaldenhoven für Lacher. Viel gibt es auch für die "Schulstunde" mit Schüler Johannes Verfürden und Lehrerin Elke Müskens, die später noch mit Tochter Mara einen weiteren Auftritt absolviert. Als "Sixpack im Speckmantel" macht Emily Brumann eine gute Figur. Louisa Lamers und Klaus Reumer berichten "van den Duin en uit de Stadt" und kurz vor dem Finale zeigen Freddy Seifert und Peggy Dahmen als "zwei höllische Nachbarn" ihr ganzes Können.

Eine schlechte Nachricht gibt es doch: Auch für die zweite Sitzung am kommenden Samstag gibt es keine Karten mehr.