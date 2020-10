Kalkar. Der letzte Flügel wird wieder an den Georgsaltar (1481) in St. Nicolai montiert. Unter Aufsicht je eines Kunstsachverständigen vom Bistum, vom Landschaftsverband Rheinland und der Restauratoren lieferte Fa. Hasenkamp fachmännisch alle Leihgaben in Kalkar ab. Seit dem Frühjahr waren die Goldene Madonna, die Büste des Bischofs Eligius, drei Teilstücke des Hochaltars, die Figur des Christus im Grabe und der ganze Georgsaltar ins Kölner Mittelaltermuseum Schnütgen zu Ausstellung über Meister Arnt von Kalkar und Zwolle ausgeliehen. Mehrere Kalkarer Gruppen trotzten Corona, um aufgebaute Präsentation nach der Idee von Guido de Werd und Museumsdirektor Moritz Wölk zu sehen. Für die Nikolaus-Bruderschaft als Gästebegleiter in St. Nicolai ist die Rückkehr Anlass, die Öffnungszeit im Oktober nachmittags auf 14 bis 18 Uhr zu erweitern. Führungen können zudem für Gruppen auch zu anderen Tageszeiten im Pfarrbüro angemeldet werden. Die Kirchenführer halten sonntags um 12 Uhr nach der Gemeindemesse eine für jeden zugängliche offene Führung. Zu den neuen Fenstern gibt es gesammelte Informationen und auch Bilder unter www.katholisch-kalkar.de. Der Förderverein stellt sich dort im „Fensterheft“ vor und freut sich über jede Zuwendung auf seinem Konto oder im eigens ausgewiesenen Opferstock in St. Nicolai. Andere haben zuhause „die Welt im Döschen“. Nachdem alle Gerüste, alle Fachleute und alle Handwerker die Kirche verlassen haben, erfreut sich Küster Roland van Weegen nach intensiven Wochen zufrieden am Haus des Herrn.