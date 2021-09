Viersaitige Unterstützung.........

Lizzy´s Cocktail, die am Niederrhein wohlbekannte Folk-Band aus Rees und Umgebung hat seit kurzem eine Unterstützung bekommen von vier Saiten. Gemeint sind die vier Saiten einer Geige, die von einer versierten Musikerin gespielt werden, welche sich der Band kurzerhand anschloss.

Seitdem ist die Musik der Folk-Band nicht nur um eine Stimme reicher geworden. Das Repertoire der Band erstrahlt in einem neuen Glanz und schon lange gehegte musikalische Ideen konnten nun endlich aus der Schublade geholt und umgesetzt werden.

So mischen sich unter das ohnehin schon vielfältige Repertoire neben den irischen Klängen nun einige Stücke aus Skandinavien, weitere Eigenkompositionen und, man höre und staune, auch ein Stück aus Bayern. Es ist und bleibt aber genau der musikalische Mix, der die Band vom Niederrhein so unverwechselbar macht.

Das alles erklingt auf traditionellen Instrumenten wie Gitarre, Mandoline, Akkordeon, Concertina, Geige und diversen Blockflöten. Das Ganze wird im Takt gehalten durch einen original irischen Drummer.

Zu erleben ist das Ganze bei einem Konzert Am:

-Freitag-8 Oktober,

-im Burg Boetzelaer (Kalkar/Appeldorn-Reeser Straße 247)

-Eintritt frei/ Hut Konzert!

-Die Anmeldung bzw. Reservierung für diese Veranstaltung sollte über folgende Telefonnummer erfolgen: 02824-977990

Dann steht einem unterhaltsamen Abend nichts mehr im Wege: Lizzy´s Cocktail, am Freitag, 8. Okt 2021 um 19 Uhr in ´Burg Boetzelaer´ bei Kalkar/Appeldorn. Ein Event, das man sich nicht entgehen lassen sollte. ; )

Bitte Achtung sie.....

-Das Konzert soll bei gutem Wetter draußen und ansonsten halt drinnen stattfinden.

-Der Abend beginnt mit einer kleinen Vorband... der Indi-folk gruppe ´Major & Minor ´um 19 Uhr.

(Major & Minor, bestehend aus Michael Hackethal sowie Ruth und Günter Minor, spielen bekannte und weniger bekannte Lieder aus den 70-ern bis heute aus verschiedenen Musikrichtungen).

https://www.burgboetzelaer.de/