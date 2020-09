Kalkar. „Genuss und Geschichte des Apfels“ – So lautet das Motto der etwa 16 Kilometer langen Radtour am 5. September durch die schöne niederrheinische Landschaft, welche von der Stadtführerin Christa Cattelaens geführt wird. Beginnend auf dem Kalkarer Marktplatz geht es zunächst zur Edelobstplantage der Familie Raadts. Bei einer Hofführung durch die Plantagen wird Wissenswertes über das beliebteste Obst der Deutschen erzählt. Natürlich darf dabei auch eine kleine Verkostung verschiedener Apfelsorten nicht fehlen. Mit kurzen informativen Zwischenstopps geht es mit dem Rad zurück Richtung Kalkar. Zielpunkt der Radtour ist der frühere Klostergarten an der Grabenstraße, der Dominikaner Bongert. Inmitten der Streuobstwiese mit seltenen alten Apfelsorten steht ein Picknick mit frischem selbstgebackenem Apfelkuchen und Apfellimonade zur Stärkung bereit. Die Abfahrt der ca. vierstündigen Radtour ist um 13 Uhr mit dem eigenen Rad vom Kalkarer Marktplatz. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person inklusive Kuchen, Getränk und Führungen.

Eine Anmeldung ist bis zum 3. September bei der Tourist-Information Kalkar unter der Telefonnummer: 02824-13120 oder online unter tik@kalkar.de erforderlich. Eine kleine Verkostung verschiedener Apfelsorten wird nicht fehlen. Foto: pixabay