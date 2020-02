Zu Gast in der Pflegeeinrichtung Haus Horst in Kalkar waren heute die erstklassigen Karnevalistinnen und Karnevalisten des Bürgerschützenvereins Altkalkar 1951 e.V. Wie in jedem Jahr sorgten sie auch heute für eine optimale Karnevalsveranstaltung im großen Gemeinschaftsraum von Haus Horst Kalkar.

Bewohnerinnen, Bewohner, Pflege- und Betreuungskräfte und die Verantwortlichen feierten gemeinsam bei Musik, Gesang und Tanzdarbietungen der beliebten Karnevalisten aus Altkalkar mit dem Elferrat und den Garden, mit Sitzungspräsident Paul Aymans und dem Vereinsvorsitzenden Stephan Thissen.

Die Bürgermeisterin der Stadt Kalkar, Frau Dr. Britta Schulz, war gern gekommen und feierte mit.

Wieder mal eine sehr fröhliche, unterhaltsame und kurzweilige Veranstaltung für die Seniorinnen und Senioren .... großer Beifall für die Aktiven des BSV Altkalkar ....