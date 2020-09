Kalkar. Zum dritten Themenabend in Sachen Fenstereinbau in St. Nicolai lädt die Nikolaus-Bruderschaft für kommenden Freitag 4. September ein. Kantor Jan Szopinski umrahmt den Vortrag mit Orgelstücken. Zum ersten Mal werden der Gemeinde Fotos der letzten beiden Fenster präsentiert, die ab Montag, dem 7. September vor der Orgelbühne eingebaut werden. Mit einem Film wird die Herstellung der opalen und opaken Überfanggläser in der Glasbläserei Lamberts in Waldsassen im bayrischen Wald vorgestellt. Mit einer Power-Point-Präsentation gibt es einen Rückblick auf den Beginn und die Entwicklung der Fensteridee in der Zeit vor 2000. Weitere Fotos zeigen die riesige Motivvielfalt und die wunderbare Farbgebung im Großformat und Nahaufnahmen. Wenn am kommenden Sonntag das hochrangige Orgelkonzert im Rahmen der geistlichen Abendmusik mit Prof. Roman Perucki aus Danzig um 19 Uhr beginnt, wird auch er bereits von vier hohen Gerüsten auf der Orgelseite umgeben sein, die jetzt zum Einbau auch neuer Lüftungsflügel für die Feuchtigkeitsregulierung in St. Nicolai aufgestellt werden. Aber gerade dass das Abendlicht der hohen Fenster von St. Nicolai ein intimes Leuchten auch bei den dunkleren Fenstern erzeugt, gehört mit zum Geheimnis des mundgeblasenen Glases aus Waldsassen. Interessierte Besucher können sich davon in der Abendstunde überzeugen. Der einstündige Themenabend mit interessanten Hintergrundberichten beginnt in St. Nicolai am Freitag, 4. September um 19 Uhr. Kantor Jan Szopinski umrahmt den Vortrag mit Orgelstücken. Foto: privat