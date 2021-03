Auch in schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise pflegt man unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen die enge Bindung der hier lebenden, gläubigen Bewohnerinnen und Bewohner zur Kirche.

Heute feierte Pater Bernhard Maria von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung in drei Wohnbereichen der Senioreneinrichtung Haus Horst in Kalkar. Frau van Aaken, Mitarbeiterin der Seniorenresidenz Haus Horst Kalkar, die großes Vertrauen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern besitzt und sehr gut vertraut ist mit dem christlichen Glauben und den Gottesdiensten, unterstützte Pater Bernhard Maria. Diese Wortgottesdienste erfolgten selbstverständlich unter den strengen Corona-Schutzmaßnahmen.

Pater Bernhard Maria bietet von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, das Sakrament der Krankensalbung zu empfangen. Dieses Sakrament soll den Menschen für den vor ihnen liegenden Lebensabschnitt Kraft spenden. Dies kann der Weg der Gesundung sein, auch ein Weg, mit Krankheiten zu leben oder den letzten Teil des Lebensweges zu gehen.

Pater Bernhard Maria ist Teil des Pastoralteams der katholischen Kirche in Kalkar. Hier ist man intensiv bemüht, für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen effektive Seelsorge zu leisten und - auch spontan - Sakramente zu spenden.

Fazit: Harmonische und friedvolle Wortgottesdienste auch in der Corona-Krise in dieser Senioreneinrichtung mit Pater Bernhard Maria und Frau van Aaken und den Seniorinnen und Senioren.

Hochachtung vor allen Kräften der Pflege und Betreuung, die landesweit und darüber hinaus Optimales leisten.