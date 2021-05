Im Kalkarer Pfingstbild von Jan Joest, so erklärte es der Pastor bei der Pfingstpredigt, fällt unten im Bild der extra lang ausgestreckte, nackte Fuß des Jüngers Johannes auf. Das könnte an Mose am Dornbusch erinnern: „Zieh die Schuhe aus! Hier ist heiliger Boden!“ Er zeigt damit aber auch auf Petrus, dem Jesus die Füße gewaschen hat beim Abendmahl: „Ich bin mitten unter euch wie einer der dient!“

Wissel. Zum Dienst im Gottesdienst und im Gemeindeleben erklären sich die Messdiener bereit. Liturgie soll festlich gefeiert werden, wozu neben den Messdienerinnen und Messdienern Katecheten helfen, Kommunionhelfer, Küster, Organisten, Sänger, Lektoren und Kollektanten. Auch durch die Sternsingeraktion, die Osterbesuche an den Häusern oder durch einen Sponsorenlauf dienen junge Menschen für Leute in und außerhalb der Gemeinde. So machen sich auch heute Jugendliche „auf die Socken“ und „laufen sich die Füße ab“ für andere.

Im Pfingstgottesdienst von St. Clemens überreichten die Älteren den Neuen die gesegneten Messdienerplaketten und die von Pfarrsekretärin und Küsterin Jutta Graven schön gestalteten Urkunden. Neu aufgenommen in die Messdienerrunde wurden in Gegenwart der Familien Leon Fröhlke, Mirja Grundmann, Anna Kösters, Carolin Rambach und Charlotte Thomaßen.