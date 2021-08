Wunderschöne Eindrücke erlebte ich heute beim Besuch und bei einem ausgedehnten Spaziergang um den Pröbstingsee in Borken ....

Spazier-, Wander- und Radwege führen um das sehenswerte Gewässer, eine herrliche Region am Ufer und in Ufernähe begleitete mich ..... zahlreiche Blumen in der Seenähe erfreuten ebenfalls .... wie auch eine große Anzahl stattlicher Bäume ....

Ich zeige meine heutigen Eindrücke von diesem sonnigen Samstag im August 2021 .... ich hoffe sie gefallen euch ....