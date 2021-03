Heute, an einem sonnigen Samstag in den ersten Tagen des März 2021, sah ich zum ersten Mal in diesem Jahr die Pfauen mit ihren farbenreichen Rädern ....

Hier meine Beobachtungen vom 6. März diesen Jahres aus den Park- und Gartenanlagen des Rittersitzes Haus Horst in Kalkar, die Euch hoffentlich erfreuen werden ....