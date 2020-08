BBC-Untersuchung: VAE in tödlichen Angriff in Libyen verwickelt

Die BBC hat neue Beweise dafür gefunden, dass eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) betriebene Drohne im Januar 2020 26 unbewaffnete Kadetten an einer Militärakademie in der libyschen Hauptstadt Tripolis getötet hat.

Zum Zeitpunkt des Streiks am 4. Januar wurde Tripolis von der selbsternannten libyschen Nationalarmee (LNA) belagert.

Es hat die Verantwortung für den Angriff abgelehnt und vermutet, dass die Kadetten durch Beschuss vor Ort getötet wurden.

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Kadetten von einer chinesischen Blue Arrow 7-Rakete getroffen wurden.

Dies wurde von einer Drohne namens Wing Loong II abgefeuert, und die Untersuchung von BBC Africa Eye und BBC Arabic Documentaries ergab auch Hinweise darauf, dass Wing Loong II-Drohnen zum Zeitpunkt des Streiks nur von einem libyschen Luftwaffenstützpunkt aus operierten – al-Khadim – und dass die VAE die dort stationierten Drohnen geliefert und betrieben haben.

Die VAE haben zuvor die militärische Beteiligung in Libyen verweigert und sagen, sie unterstützen den UN-Friedensprozess. Es antwortete nicht auf die Bitte der BBC um einen Kommentar.

Was ist mit diesen Kadetten passiert?

Kurz nach 21:00 Uhr am 4. Januar 2020 führten rund 50 Kadetten Routineübungen an einer Militärakademie im Süden von Tripolis durch.

Ohne Vorwarnung detonierte eine Explosion in der Mitte der Gruppe und ließ 26 Kadetten tot oder auf dem Exerzierplatz sterben. Viele waren noch Teenager. Keiner von ihnen war bewaffnet.

Einer der Überlebenden war der 20-jährige Abdul Moeen.

Er war in der Akademie, als der Streik eintraf. “Es war unbeschreiblich”, sagte er der BBC.

“Wir haben gesehen, wie unsere Kollegen starben, ihren letzten Atemzug machten und wir konnten nichts tun … Es gab Leute, deren Oberkörper von ihren Körpern getrennt waren. Es war ein schreckliches Verbrechen, ein Verbrechen, das nichts mit der Menschheit zu tun hat. “”

Sieben Monate nach dem Streik hat niemand die Verantwortung für die Tötung dieser jungen Männer eingestanden.

Die LNA unter Gen Khalifa Haftar bestritt, dass sie hinter dem Streik steckt, und teilte der Presse mit, dass die Explosion möglicherweise durch eine lokal abgefeuerte Mörsergranate oder einen Angriff innerhalb der Akademie verursacht worden sei.

Was hat die BBC gefunden?

Die Untersuchung ergab Hinweise darauf, dass eine viel ausgefeiltere Waffe verwendet wurde.

Die BBC betrachtete Bilder des Splitters, der nach dem Streik auf dem Exerzierplatz zurückgelassen wurde, und kam zu dem Schluss, dass er mit den Komponenten einer Rakete namens Blue Arrow 7 übereinstimmte.

Unsere Analyse ergab, dass nur ein Flugzeug, das im Januar 2020 über Tripolis operierte, diese Waffe abfeuern konnte – eine Drohne namens Wing Loong 2.

Nur drei Wochen vor diesem Streik kamen die Vereinten Nationen zu dem Schluss, dass der Blaue Pfeil 7 “ballistisch gepaart ist, um vom Wing Loong II geliefert zu werden … und von keinem anderen in Libyen bisher identifizierten Luftfahrtgut”.

Die BBC untersuchte auch, woher diese Drohne stammen könnte, und fand Hinweise darauf, dass Wing Loong-Drohnen zum Zeitpunkt des Angriffs nur von einem libyschen Luftwaffenstützpunkt aus operierten: al-Khadim im von der LNA kontrollierten Ostlibyen.

Sowohl die BBC als auch die UN haben Beweise dafür gefunden, dass Drohnen, die von diesem Luftwaffenstützpunkt aus operieren, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören.

Im Jahr 2019 stellte die UNO fest, dass die VAE durch den Versand von Wing Loong-Drohnen und Blue Arrow 7-Raketen nach Libyen gegen das seit 2011 geltende UN-Waffenembargo gegen das Land verstoßen hatten.

Die BBC fand auch ein Waffenregister, aus dem hervorgeht, dass die VAE 2017 15 Wing Loong-Drohnen und 350 Blue Arrow 7-Raketen gekauft haben.

Was hat die BBC noch aufgedeckt?

Die BBC-Untersuchung ergab auch neue Beweise dafür, dass Ägypten den VAE erlaubt, ägyptische Militärflugplätze nahe der libyschen Grenze zu nutzen.

Im Februar 2020 scheinen die in Libyen stationierten Wing Loong II-Drohnen über die Grenze nach Ägypten zu einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Siwa in der westägyptischen Wüste gebracht worden zu sein.

Satellitenbilder zeigen auch, dass ein zweiter ägyptischer Militärflugplatz, Sidi Barrani, als Einsatzbasis für Mirage 2000-Kampfflugzeuge verwendet wurde, die in Farben lackiert sind, die nicht von der ägyptischen Luftwaffe verwendet werden, aber genau den von den VAE geflogenen Jets entsprechen .

Dies ist das gleiche Flugzeugmodell, das von den Vereinten Nationen in einen Luftangriff auf ein Migrationszentrum östlich von Tripolis im Juli 2019 verwickelt wurde, bei dem 53 Menschen getötet wurden.

Ausländischer Jet bei libyschem Migrantenangriff verdächtigt

Sidi Barrani ist auch das Ziel für mehrere Frachtflugzeuge, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet sind, und schlägt eine Luftbrücke für Ausrüstung oder Lieferungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und einer Militärbasis vor, die nur 80 km von der libyschen Grenze entfernt liegt.

Die ägyptische Regierung antwortete nicht auf die Bitte der BBC um Stellungnahme.

Ist ausländisches militärisches Engagement überraschend?

Sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch Ägypten nahmen an einer von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Januar dieses Jahres in Berlin einberufenen Konferenz über Libyen teil, auf der sie ihre Unterstützung für den UN-Friedensprozess bekräftigten und sich bereit erklärten, nicht in den Libyen-Krieg einzugreifen.

Im vergangenen Jahr gab es jedoch eine Eskalation des Einsatzes von Drohnen durch beide Seiten des Konflikts.

Ghassan Salamé, der frühere Leiter der UN-Mission in Libyen, beschrieb dies als “möglicherweise das größte Drohnenkriegstheater der Welt”.

Die VAE sind nicht die einzige ausländische Macht, die an diesem Konflikt beteiligt ist.

Anfang dieses Jahres gab BBC Africa Eye bekannt, dass die Türkei auch gegen das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen verstoßen hat, indem sie geheime Waffenlieferungen an die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis gesendet hat.

Mit Unterstützung der Türkei hat die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung des Nationalen Abkommens nun die LNA von Gen Haftar aus der Gegend um Tripolis zurückgeschlagen.

Quelle: https://dctransparency.com/bbc-untersuchung-vae-in-todlichen-angriff-in-libyen-verwickelt/