Für Bedürftige war das keine gute Nachricht. Die Tafel Kalkar e.V. hat ihren Tafelbetrieb bis zum 19. April wegen der Corona- Epidemie eingestellt. Einen Weg aus der Corona-Krise hat jetzt die SPD in Kalkar gefunden.

Da der Bedarf der Versorgung aber dennoch besteht und ein gänzlicher Ausfall für einkommensschwache Personen weitere finanzielle Hürden birgt, übernehmen nach Absprache mit der Tafel Kalkar die Sozialdemokraten in den nächsten Wochen die Ausgabe der Lebensmitteltüten: Und zwar dienstags und freitags von 18.30 bis 20 im Trefff 57 an der Monrestraße 57 in Kalkar. Die erste Ausgabe ist schon am nächsten Dienstag, 31. März. "Die Ausgaben erfolgt nur solange wir Spenden akquirieren können und auch nur, solange die Tafel Kalkar geschlossen hat", betont SPD-Vositzender Kai-Uwe Ekers. Bei der Tütenausgabe ist es natürlich wichtig, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Daher sollte nur jeweils eine Person pro Familie kommen.

Lebensmittelspenden

Für diese Aktion ist die SPD natürlich auf Lebensmittelspenden (Nudeln, Mehl, Reis, H-Milch, Konserven, etc.) sowie Hygieneartikel angewiesen. Unternehmen und Privatpersonen, die die Aktion mit einer Spende unterstützen möchten oder sich vorstellen können als Helfer zu agieren, melden bitte über folgende Handynummern beim Vorsitzenden Kai-Uwe Ekers (0173/72 11 537) oder bei Bildungsobfrau Manuela Bühner-Lankhorst (0151/196 424 02). Bedürftige, die bisher von der Tafel beliefert wurden, melden sich bitte unter den genannten Rufnummern. Denn auch diesen Service will die SPD Kalkar anbieten.

Kai-Uwe Ekers: "Jeder Bürger darf sich herzlich gerne bei der Aktion engagieren, die einzig den Zweck der Hilfe für Bedürftige verfolgt!"